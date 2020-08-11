«Спартак» Москва
Фото: Getty Images
Бежим читать или слушать очередной шедевр.
Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал очередное стихотворение о любимой команде – оно называется «Охота» и посвящено матчу первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
«Ну снимемся, не снимемся – какая, к черту, разница.
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Проблема не судейская, а в том, что мы дерьмо.
Ведь то, что с нами делают, кому-то даже нравится.
Волам обычно нравится хозяйское ярмо.
Живем тепло и темненько, ведь задница есть задница.
Пускай, немного тесненько, зато нельзя упасть.
Ну снимемся, не снимемся – какая, к черту, разница.
Проблема не футбольная – охота началась!» – зачитал Назаров.
- Стихотворения Назарова о «Спартаке» получили широкую известность во время скандала экс-тренера Массимо Карреры и бывшего капитана Дениса Глушакова.
- Матч с «Сочи» завершился со счетом 2:2, сочинцы забили оба мяча с пенальти. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.
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