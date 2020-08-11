Бежим читать или слушать очередной шедевр.

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал очередное стихотворение о любимой команде – оно называется «Охота» и посвящено матчу первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Ну снимемся, не снимемся – какая, к черту, разница.

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Проблема не судейская, а в том, что мы дерьмо.

Ведь то, что с нами делают, кому-то даже нравится.

Волам обычно нравится хозяйское ярмо.

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Живем тепло и темненько, ведь задница есть задница.

Пускай, немного тесненько, зато нельзя упасть.

Ну снимемся, не снимемся – какая, к черту, разница.

Проблема не футбольная – охота началась!» – зачитал Назаров.

Стихотворения Назарова о «Спартаке» получили широкую известность во время скандала экс-тренера Массимо Карреры и бывшего капитана Дениса Глушакова.

Матч с «Сочи» завершился со счетом 2:2, сочинцы забили оба мяча с пенальти. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.

«Спартаку» опять назначили 2 пенальти и лишили победы над «Сочи». Все четко или заговор?

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