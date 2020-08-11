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Адвокат Игорь Бушманов, который защищал полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал инцидент с участием еще одного экс-игрока сборной России, Романа Широкова, который избил судью любительского матча.

«В случае, если потерпевший обратится в соответствующие органы с заявлением и у него будут диагностированы побои, будет установлен хулиганский мотив, то, возможно, по 116-й статье возбудят уголовное дело. Наказание там до двух лет лишения свободы, но возможно примирение сторон. Возможно и мелкое хулиганство, но надо понимать мотив – были ли там оскорбления или какие-то еще причины. Нужно изучать видео, слова очевидцев. Такие вещи недопустимы, но возможны нюансы. Однозначно говорить, кто прав, а кто нет, сложно – нужно знать нюансы.

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Готов ли я защищать Широкова? Адвокат может вступать в защиту, если будет заключено соглашение, будет повод – дело. Я на таких делах особо не специализируюсь, дело Мамаева и Кокорина по квалификации было одним из самых легких в моей практике. Такие дела – бытовуха. Но если он обратится, то профессиональная обязанность и долг адвоката – защищать», – цитирует Бушманова «Чемпионат».

Инцидент с Широковым произошел на «Московском Кубке Селебрити» – турнире, который организован ютьюберами Германом Эль Класико и Артемом Нечаевым. Он играл за сборную «Матч ТВ».

Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы за участие в двух драках. Он вышел по УДО, как и Александр Кокорин.

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Чемпионат России Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по статье «Хулиганство» 03/08/2020 В 15:24