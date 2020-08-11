У ногинского «Знамени» подобрался звездный состав.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об игре за ногинское «Знамя» в 1/256 финала Кубка России. Клуб играл против «Знамени Труда», Павлюченко забил решающий мяч.

«Карьера не возобновилась. Я играю для себя. Просто так совпало, что вышел и забил. Я чуть-чуть даже потерялся и забыл, что это Кубок России и голы идут в зачет. Мне об этом напомнили журналисты. Просто помню, что мячи во второй лиге не считаются. Будет следующая игра на Кубок, может быть, и там забью…

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Снова забивать в официальных турнирах приятно и хорошо. Но для меня самое главное, чтобы я делился опытом с молодыми ребятами из «Знамени». У меня нет задач забивать себе в копилочку. Цели достичь 200 голов у меня нет. Единственная цель – проводить тренировки, игры и получать удовольствие от футбола. Планы на будущее грандиозные. Но я о них не скажу. Тренером в ближайшее время не стану», – цитирует 38-летнего Павлюченко «Рейтинг Букмекеров».

Команда Павлюченко выиграла со счетом 1:0.

За «Знамя» из Ногинска в отдельных матчах также выступают Ренат Янбаев, Александр Самедов и Александр Шешуков.

Клуб играет в ПФЛ.

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Футбол История великого фото: гол Павлюченко в ворота сборной Англии и Аршавин за пределами поля 12/05/2020 В 17:52