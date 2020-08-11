Тема очевидна – судейство Казарцева.

Клуб ветеранов московского «Спартака» обратился с открытым письмом в адрес главы РФС Александра Дюкова и владельца клуба Леонида Федуна.

«Мы крайне озабочены и встревожены ситуацией, которая сложилась вокруг нашей родной команды. Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче «Спартак» – «Сочи» убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на ВАР Алексея Еськова дискредитировала наш футбол и РФС.

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Александр Валерьевич, требуем принять жесткие, но справедливые решения по пожизненному отстранению от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, ответственного за внедрение ВАР, который не помогает улучшать качество судейства, а убивает игру. Мы не можем назвать происходящее иначе, чем позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране.

Хотим обратиться и к руководителю нашего клуба – Леониду Арнольдовичу Федуну. Мы понимаем, что вы всей душой переживаете за «Спартак». Однако просим вас быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло. Вы один из нас. У вас есть авторитет, который может помочь нам вместе пережить это испытание!» – гласит письмо.

Под текстом подписались 15 членов клуба, среди которых Ринат Дасаев, Олег Романцев, Сергей Родионов и Сергей Шавло.

Матч первого круга Тинькофф РПЛ завершился со счетом 2:2.

Сочинцы забили оба мяча с пенальти, назначение второго было судейской ошибкой.

«Проблема не судейская, а в том, что мы дерьмо». Назаров сочинил стих по следам матча с «Сочи»

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