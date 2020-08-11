Роман Николаевич все ближе к административке.

Арбитр матчей Московского кубка селебрити по любительскому футболу Никита Данченков подал заявление в полицию об избиении бывшим игроком сборной России Романом Широковым.

«Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса.

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Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьезно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане.

Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой инстаграм, ну, и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим.

Мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, [но] кто придет судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», – заявил в интервью агентству ТАСС глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

10 августа Данченков судил матч между сборной «Матч ТВ» и командой «Ничего обычного». Он не назначил пенальти за снос Широкова в штрафной после выхода один на один и показал Роману красную карточку за угрозы физического насилия. Затем экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» ударил арбитра в челюсть и добил его ногами.

Помимо работы рефери Никита Данченков также ведет видеоблог на ютьюбе под ником Dante и выступает за любительский клуб «Амкал».

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