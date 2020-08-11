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Первый тур чемпионата России-2020/21 радует ужасными судейскими решениями. Сначала был цирк с пенальти в матче «Спартак» – «Сочи», теперь шоу продолжилось в следующих встречах.

На 22-й минуте матча «Ротор» – «Зенит» Дуглас Сантос навесил с левого фланга в центр, но защитники волгоградского клуба вынесли мяч из штрафной. После потери Себастьян Дриусси прострелил на дальнюю штангу, где Артем Дзюба замкнул передачу.

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Все бы хорошо, но в момент кросса Сантоса Дзюба находился в положении вне игры, толкался с защитниками и активно принимал участие в эпизоде. Ни главный арбитр Алексей Матюнин, ни судья ВАР Евгений Турбин не заметили офсайда у капитана сборной России и засчитали гол.

На 24-й минуте встречи «Рубин» – «Локомотив» Хвича Кварацхелия улетел в контратаку и отправил Ивана Игнатьева один на один с голкипером Гилерме. Игнатьев в штрафной прокинул мяч мимо вылетевшего навстречу вратаря и рухнул в контакте с Гилей.

Главный арбитр Сергей Иванов и судья ВАР Николай Волошин не стали пересматривать эпизод. Спустя две минуты «Локомотив» забил второй мяч и сделал счет 2:0.

В перерыве главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил недовольство работой рефери Иванова. По информации главного редактора казанского медиа «Бизнес ONLINE» Айрата Шамилова, Иванов удалил коуча в подтрибунном помещении. Когда Слуцкий вернулся в техническую зону во втором тайме, арбитр официально отправил Лео в раздевалку.

Гилерме в перерыве в эфире «Матч! Премьер» сказал: «Я играл по мячу, он меня ударил. Мое мнение – это не пенальти» (цитата по Sports.ru).

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«Зенит» и «Локомотив» победили «Ротор» и «Рубин» соответственно с одинаковым счетом 2:0.

С января 2020 года департамент судейства РФС возглавляет венгр Виктор Кашшаи. Проектом по внедрению ВАР в России руководит Леонид Калошин.

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