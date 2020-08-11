Писал арбитрам перед сезоном, обалдел от объяснений по «Спартаку», задает вопросы о квалификации.

«Рубин» в матче первого тура чемпионата России схватил все возможные неприятности.

В игре с «Локомотивом» казанцам не дали пенальти за очевидный снос Ивана Игнатьева в чужой штрафной голкипером Гилерме. В перерыве казанцы остались без главного тренера – арбитр удалил Леонида Слуцкого за недовольство работой рефери.

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При счете 0:2 в середине второго тайма Сильвие Бегич потерял мяч в центральном круге и обхватил за талию убегавшего к воротам Федора Смолова. Судья Сергей Иванов тут же удалил защитника за фол последней надежды.

Леониду Слуцкому тоже показали красную карточку, но от послематчевого флэш-интервью это его не уберегло. В эфире «Матч! Премьер» коуч татарстанского клуба полыхнул на весь футбольный мир.

«Я давал огромное интервью «Спорт-Экспрессу», где аргументированно и четко привлек [внимание к вопросам] судейства и просил объяснить вещи. Более того, мы направили письмо перед сезоном и просили прислать арбитров, объяснить, как работает ВАР, в каких случаях назначается пенальти, что-то еще.

Вчера арбитры, впервые на моей памяти, после матча со «Спартаком» начали объяснять свои решения. Да, мы не имеем такое количество почитателей, как «Спартак», но я умоляю всю общественность и всех болельщиков футбола. Сегодня мало того, что судья не назначил пенальти при счете 0:1, он еще мне сказал, что пенальти не было, уже после перерыва, когда просмотрел несколько моментов. Мы все видим один эпизод, он – другой. Что это – предвзятость, низкая квалификация, не знаю. Но это просто безобразие.

Судьям дали уже и ВАР, и посадили арбитров туда, и все смотрят, и миллион повторов. И все равно ошибки, которые с трибуны люди видели, что было нарушение правил, которое должно наказываться 11-метровым ударом. И у меня еще большие вопросы по карточке, которая должна была быть показана Гилерме.

Мне еще арбитр объясняет: «Если вы в динамике посмотрите на его левую ногу, то в момент 30-градусного разворота...» То есть, они нас всех считают идиотами, они не объясняют правила, они ведут себя, как считают нужным. ВАР в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается, а потом говорят: «Люди не в курсе, как работает ВАР». Конечно, не в курсе! Потому что вы не объяснили. Давайте мы сейчас будем с вами играть в игру, я скажу: «У вас минус 200 очков. А вот такие правила!»

Мы уже бумагу направили, внимание привлекли, задали миллион вопросов. Почему увеличилось количество карточек, какие вводные, как меняется ВАР, в каких эпизодах просматривается, как не просматривается.

То, что вчера (10 августа) начали говорить по «Спартаку», я был просто в шоке. Никто не отвечает на простые вопросы. Все говорят как-то уклончиво, не хотя вступить в противостояние с [главой департамента судейства РФС Виктором] Кашшаи, потому что он сказал, что пенальти не было. И говорят: «Ну? вроде да и нет, и второе, и третье...» Люди, одумайтесь! Будьте ближе к людям! Спокойно объясняйте решения!

Судья [Сергей] Иванов сказал сегодня: пенальти не было. Мое железное мнение, что был железобетонный пенальти. Это что – предвзятость или он слеповат? Или такой уровень квалификации? Если не было пенальти, ладно. Если нападающий проталкивает мяч в штрафной, его цепляет вратарь, и это не пенальти – может, правила изменились? Так поставьте нас в известность.

Я хочу привлечь внимание к проблеме арбитров дополнительно. Что бы это ни было только в матчах с большими клубами, такими как «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Мы тоже хотим играть в футбол, чтобы нам объясняли, мы тоже хотим честного объективного судейства. Я не хочу, чтобы, на мой взгляд, очевиднейшие решения арбитров влияли на настроения болельщиков и огромную работу, которую проделывает наш клуб.

Я пытался [судье] задать уточняющие вопросы, он ответил: на его взгляд пенальти не было. Мы 200 раз посмотрели эпизод в перерыве. Мы в раздевалке и миллионы болельщиков имеем одно мнение, он [арбитр] имеет другое мнение. О чем можно говорить, раз такова трактовка правил?» – сказал Слуцкий.

«Рубин» уступил «Локомотиву» со счетом 0:2.

На 24-й минуте Иван Игнатьев выбежал один на один с Гилерме и упал в штрафной после контакта с голкипером сборной России. Спустя две минуты Дмитрий Баринов в ответной атаке вонзил второй мяч железнодорожников и принес победу московскому клубу.

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