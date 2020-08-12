Видимо, скоро начнутся митинги.

Фанат «Спартака» провел одиночный пикет у штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне, привлекая внимание к судейству в матче первого круга Тинькофф РПЛ «Спартак» – «Сочи».

Болельщик по имени Павел, проживающий в Швейцарии, написал на плакате по-английски: «IFAB, просыпайся. Криминальное судейство, «Спартак» – «Сочи», 09.08.2020».

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«Терпеть уже было нельзя. У нас есть чатик спартаковский с друзьями. Там обсуждали игру, делились мнением, что и как можно сделать. Конечно, мата в этих обсуждениях было много. Ну и в одном из споров сказал кому-то, что могу выйти на пикет к штаб-квартире УЕФА. Тема стала развиваться. Все стали писать, поддерживали. Ждали, когда я это сделаю. Хотел выйти еще вчера, но был ливень, поэтому не получилось. А вот сегодня вышел. Хотел показать на фоне штаб-квартиры УЕФА, что у нас такое судейство. Чтоб они проснулись, открыли глаза.

Нет, никто [не подходил]. Тут сейчас не так много людей. Насколько понимаю, в основном все сотрудники УЕФА сидят в Женеве. Попросил проходившего мимо парня сфотографировать меня. Несколько сотрудников стояло рядом, но, на меня внимания они не обращали. Нужен некий европейский резонанс. Читал, что многие СМИ по всему миру писали про заявление Федуна. Нужно, чтобы все увидели, что у нас творится, и немного вникли в ситуацию», – цитирует фаната Sport24.

Матч завершился со счетом 2:2, оба мяча сочинцев были забиты с пенальти.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что назначение второго 11-метрового было ошибочным.

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