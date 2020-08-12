Андрей Тихонов
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Дэйна Уайт, обрати внимание!
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов иронично прокомментировал инцидент с участием экс-игрока сборной России Романа Широкова, который избил судью в любительском матче.
«Лучше бы этого не было. Но Роман мог бы выступать в ММА. Парень вырос в области, в сложное время. В Дедовске таких вещей тогда происходило очень много. Но я не говорю, что такие вещи надо делать на улице. Ни в коем случае. Лучше в ринге», – цитирует 49-летнего Тихонова «Спорт-Экспресс».
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- Тихонов и Широков играли за сборную «Матч ТВ» на «Московском Кубке Селебрити» – турнире, который организован ютьюберами Германом Эль Класико и Артемом Нечаевым.
- Избитый арбитр Никита Данченков написал заявление в полицию.
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