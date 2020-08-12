Судья Василий Казарцев, «Краснодар» – ЦСКА
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С Еськовым поступят мягче.
Судья Василий Казарцев может быть пожизненно отстранен от работы вне зависимости от итогов проверки на детекторе лжи.
По информации «Спорт-Экспресса», такая вероятность очень велика. Казарцев точно будет вычеркнут из списка арбитров чемпионата России. В лучшем случае его не допустят до работы до конца календарного года или сезона-2010/21.
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Алексея Еськова, который в матче «Спартака» и «Сочи» работал на ВАР, ждет временное и менее строгое наказание – он продолжит судить матчи.
- Матч завершился со счетом 2:2, Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота красно-белых.
- После игры владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.
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