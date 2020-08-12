Алексей Еськов пройдет проверку завтра.

Судья Василий Казарцев, который обслуживал матч первого тура Тинькофф РПЛ-2020/21 «Спартак» – «Сочи», прошел проверку на детекторе лжи.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сотрудница компании, привлеченной РФС, проанализирует результаты теста и даст экспертное мнение в течение четверга, 13 августа. Казарцев пришел на процедуру с адвокатом – предполагалось, что он будет фиксировать происходившее. Однако в комнату, где шла проверка, его не пустили.

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Арбитр Алексей Еськов, который работал на игре «Спартак» – «Сочи» видеоассистентом Казарцева, пройдет проверку на полиграфе завтра.

Казарцев и Еськов назначили в ворота «Спартака» два пенальти. Особые споры вызвал второй 11-метровый.

По окончании встречи владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил, что снимет клуб с розыгрыша чемпионата России.

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Чемпионат России Федун пригрозил снятием «Спартака» с чемпионата России 09/08/2020 В 20:26