Василий Казарцев, судья РПЛ
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Алексей Еськов пройдет проверку завтра.
Судья Василий Казарцев, который обслуживал матч первого тура Тинькофф РПЛ-2020/21 «Спартак» – «Сочи», прошел проверку на детекторе лжи.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», сотрудница компании, привлеченной РФС, проанализирует результаты теста и даст экспертное мнение в течение четверга, 13 августа. Казарцев пришел на процедуру с адвокатом – предполагалось, что он будет фиксировать происходившее. Однако в комнату, где шла проверка, его не пустили.
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Арбитр Алексей Еськов, который работал на игре «Спартак» – «Сочи» видеоассистентом Казарцева, пройдет проверку на полиграфе завтра.
- Казарцев и Еськов назначили в ворота «Спартака» два пенальти. Особые споры вызвал второй 11-метровый.
- По окончании встречи владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил, что снимет клуб с розыгрыша чемпионата России.
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