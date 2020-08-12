Деян Ловрен
Фото: Instagram
Хорват вообще не скучает по Ливерпулю.
Новичок «Зенита» Деян Ловрен опубликовал в инстаграме фотографию с прогулки по Санкт-Петербургу.
«Влюблен в этот красивый город», – подписал Ловрен снимок.
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- Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. В прошедшем сезоне хорват в составе «красных» стал чемпионом Англии.
- Сине-бело-голубые выкупили трансфер Ловрена за 12 млн евро.
- В первом матче за «Зенит» Деян стал обладателем Суперкубка России.
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