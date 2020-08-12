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«Влюблен в этот красивый город». Ловрен прогулялся по Петербургу

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Деян Ловрен

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 32 минут

Хорват вообще не скучает по Ливерпулю.

Новичок «Зенита» Деян Ловрен опубликовал в инстаграме фотографию с прогулки по Санкт-Петербургу.

«Влюблен в этот красивый город», – подписал Ловрен снимок.

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  • Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. В прошедшем сезоне хорват в составе «красных» стал чемпионом Англии.
  • Сине-бело-голубые выкупили трансфер Ловрена за 12 млн евро.
  • В первом матче за «Зенит» Деян стал обладателем Суперкубка России.

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