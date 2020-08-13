Федор Смолов
Фото: Getty Images
Федор стал жертвой ограбления по дороге в ночной клуб.
Нападающего «Локомотива» Федора Смолова ограбили в Испании, когда он выступал за «Сельту».
По информации El Caso, у 30-летнего футболиста украли часы стоимостью около 300 тысяч евро, когда 19 июля он отправился в один из ночных клубов Барселоны. Сообщается, что компанию Федора окружила группа молодых людей и отняла у футболиста часы. Тот написал заявление в полицию, указав цену украденного.
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- Инцидент произошел после матча «Сельты» с «Эспаньолом» (0:0).
- Смолов забил за «Сельту» два мяча – «Реалу» и «Барселоне». Сезон-2020/21 он начал в «Локомотиве».
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