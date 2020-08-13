Есть версия, что судейство «Спартака» – месть Федуну за критику нефтяной сделки. Что он наговорил?

Конспирология, завязанная на экономике.

Главный скандал лета в РПЛ – судейство «Спартака» в конце прошлого и на старте нового сезона – породил несколько конспирологических теорий. Одну из них озвучил инсайдер Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольный биги».

«Версии ходят разные. В футбольных кругах говорят, что якобы Леониду Федуну (владельцу «Спартака» и по совместительству вице-президенту «Лукойла» – Eurosport.ru) не простили ту историю, когда в интервью РБК он назвал ситуацию со сделкой ОПЕК+ катастрофой. Якобы за это кто-то мстит», – рассказал журналист.

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Что за сделка с ОПЕК+?

В начале марта страны ОПЕК+ (Члены организации стран-экспортеров нефти + несколько других нефтедобывающих стран, включая Россию) разорвали соглашение о сокращении добычи нефти, которое было впервые заключено в конце 2016 года и несколько раз продлевалось.

На фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, Саудовская Аравия, поддержанная другими участниками ОПЕК, предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей/сутки. Россия же предлагала сохранить действующие ограничения, которые действовали с декабря прошлого года.

После этого началась полноценная ценовая война: саудовская госкомпания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещала увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день. Цена на нефть ушла в пике: в конце марта стоимость поставляемой в Европу российской нефти Urals снизилась до 16,2$ за баррель (при том, что за полтора месяца до этого она стоила 55-60$).

В итоге после почти месяца переговоров новую сделку все же оформили: общее сокращение составило 9,7 млн баррелей в сутки, Россия урезала добычу на 2,5 млн баррелей.

Федун критиковал «Газпром нефть» Дюкова за лоббизм выхода из сделки, сравнил договоренность с Брестским миром

Федун прокомментировал провал сделки с ОПЕК+ лаконично, но ярко: «Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение», заявив, что Россия будет терять почти 100 млн долларов ежедневно.

Через несколько дней, когда цена на нефть действительно резко полетела вниз, он косвенно прошелся по «Газпром нефти» (не называя компанию, но очевидно и ее имея в виду): «Я знаю, что отдельные государственные компании идею о выходе из сделки с ОПЕК активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25$».

Здесь стоит отметить: главой «Газпром нефти» является Александр Дюков – президент РФС, а до этого босс питерского «Зенита».

Леонид Федун Фото: Getty Images

Правда, после заключения сделки тон Федуна изменился, хотя и в той ситуации он выдал яркий панч: отвечая на вопрос, адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу, Федун заявил: «Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой».

Вице-президент «Лукойла» объяснил, что, если бы сделка со странами ОПЕК не была заключена, через 40-45 дней все нефтехранилища мира оказались бы полностью залиты. По его словам, России все равно пришлось бы остановить скважины через 30 или 40 дней и продавать нефть примерно по 15-20$ за баррель. Заключение же сделки должно сохранить диапазон цен на нефть в районе 30-40$ за баррель. При такой стоимости Россия будет получать до 70-80 млн долларов в день, что оправдывает сделку.

«Удалось остановить войну, поскольку Саудовская Аравия очень агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе 10$ на баррель. Одно дело фьючерсные контракты, которые мы видим на мониторах, а другое – реальные поставки. То есть фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей нефтепродуктов, забивая хранилища. В том, что саудовцы теперь не будут демпинговать, так же как ОАЭ, Кувейт и Ирак, несомненно, преимущество для Российской Федерации», – также сказал миллиардер.

Более того, Федун даже поблагодарил за сделку президента РФ Владимира Путина: «В последние дни мы увидели его беспрецедентную вовлеченность в переговоры и в организацию этой сделки. Я также хотел бы сказать добрые слова министру энергетики Александру Новаку, поскольку он показал себя как активный и эффективный переговорщик, что тоже очень важно. Собрать сделку из 23 участников (только одна страна – Мексика, – как видите, еще колеблется, но, думаю, с ней все будет решено) – это очень сложно. Это первый раз на моей памяти, никогда такого кризиса и не было».

Дюков публично ответил Федуну, не согласившись с ним по всем пунктам

Тем не менее ответочка последовала. Александр Дюков (правда, в роли главы РФС, а не гендиректора «Газпром нефти») парировал владельцу «Спартака» спустя несколько дней после заключительного на тот момент выпада: «Не согласен с Федуном. Соглашение нужно, причем нужно всем производителям, и в нем нет ничего унизительного.

Александр Дюков Фото: Getty Images

Сделка необходима. В условиях очень сильного падения спроса на нефть, которое мы наблюдаем, единственной эффективной стратегией является управляемое согласованное снижение общей мировой добычи. Оно точно лучше, чем снижение добычи из-за того, что заполнились все нефтехранилища».

Также он ответил и на критику «Газпром нефти»: «Несмотря на то что у «Газпром нефти» как раз есть потенциал для наращивания добычи, мы всегда говорили о важности и эффективности этой сделки. Мы не говорили, что сокращение не нужно. Мы говорили, что решение нужно принимать, когда ситуация на рынке станет более определенной».

Федун не комментировал мотивы судейства «Спартака», хотя, возможно, намекнул на нефутбольные причины

Владелец «Спартака», выпалив о снятии клуба с розыгрыша РПЛ, никак не касался причин такого отношения к красно-белым со стороны судей. Хотя в последнем заявлении, что москвичи продолжат играть, Федун вставил интересную фразу: «Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний. Футбол – честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды».

О чем конкретно говорил Федун, он, естественно, не уточнил.

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