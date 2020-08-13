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Московский любительский клуб «Сахалинец» запустил в раздевалку медведя

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Медведь в раздевалке «Сахалинца»

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 11 минут

Будет талисманом команды?

Раздевалку московского любительского клуба «Сахалинец» посетил дрессированный медведь.

Животное ходило на задних лапах, забралось на стол и даже напугало футболистов, один в шутку перекрестился. Но затем самые смелые игроки стали подходить к медведю: его гладили, чесали по животу, кормили и фотографировали. «Немножко разбавили обстановку», – говорится в подписи к видео.

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  • «Сахалинец» был основан в 2020 году блогером Михаилом Литвиным.

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