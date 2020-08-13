Медведь в раздевалке «Сахалинца»
Фото: Instagram
Будет талисманом команды?
Раздевалку московского любительского клуба «Сахалинец» посетил дрессированный медведь.
Животное ходило на задних лапах, забралось на стол и даже напугало футболистов, один в шутку перекрестился. Но затем самые смелые игроки стали подходить к медведю: его гладили, чесали по животу, кормили и фотографировали. «Немножко разбавили обстановку», – говорится в подписи к видео.
Чемпионат России
«Локомотив» подписал 31-летнего экс-защитника «Гамбурга» и «Палермо»
НЕСКОЛЬКО СЕКУНД НАЗАД
- «Сахалинец» был основан в 2020 году блогером Михаилом Литвиным.
«В России меня встречал медведь. В «Зените» сказали, что он не ест людей». Ловрен разыграл Салаха
Чемпионат России
El Caso: у Смолова в Испании украли часы за 300 тысяч евро
5 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России
«Влюблен в этот красивый город». Ловрен прогулялся по Петербургу
15 ЧАСОВ НАЗАД
По теме