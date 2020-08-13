Слободан Райкович
Фото: Getty Images
Слободан Райкович пробудет в Москве минимум один сезон.
«Локомотив» объявил о трансфере сербского защитника Слободана Райковича.
На официальном сайте клуба сообщается, что 31-летний футболист будет играть под 41-м номером. Соглашение рассчитано на один сезон.
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- Райкович выступал за «Гамбург», «Дармштадт», «Палермо» и «Перуджу».
- Также он числился в «Челси», но не сыграл ни одного матча: лондонцы отдавали его в аренду ОФК, ПСВ, «Твенте» и «Витессу».
- «Локомотив» возглавляет сербский тренер Марко Николич.
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