Юлия Барановская
Фото: Getty Images
Юлия выступила с новыми откровениями.
Юлия Барановская, бывшая гражданская жена экс-капитана «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, как повлияла на его финансовое благополучие.
«Мы когда познакомились, у него не было контракта даже. Его на лавке оставляли и никуда не выпускали. Когда пришел миллион? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, а я сказала: «Ты что, больной, что ли? Проси три». Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Думаю, три миллиона пришли лет через пять», – рассказала Барановская в ролике на ютьюб-канале Gazgolder.
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- Аршавин проживал с Барановской с 2004 года по 2013-й. У них трое детей.
- Затем футболист женился на Алисе Казьминой, которую вскоре оставил одну с дочерью.
- Барановская после разрыва стала телеведущей.
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