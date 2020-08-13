Юлия выступила с новыми откровениями.

Юлия Барановская, бывшая гражданская жена экс-капитана «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, как повлияла на его финансовое благополучие.

«Мы когда познакомились, у него не было контракта даже. Его на лавке оставляли и никуда не выпускали. Когда пришел миллион? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, а я сказала: «Ты что, больной, что ли? Проси три». Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Думаю, три миллиона пришли лет через пять», – рассказала Барановская в ролике на ютьюб-канале Gazgolder.

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Аршавин проживал с Барановской с 2004 года по 2013-й. У них трое детей.

Затем футболист женился на Алисе Казьминой, которую вскоре оставил одну с дочерью.

Барановская после разрыва стала телеведущей.

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