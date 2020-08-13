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«СЭ»: судья Казарцев проходил проверку на полиграфе почти 6 часов

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Василий Казарцев, судья РПЛ

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
31 минут назад

Неофициально даже известны итоги.

Стали известны подробности проверки арбитра матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева на полиграфе.

По информации «Спорт-Экспресса», судья проходил проверку примерно шесть часов. Он отвечал на вопросы не только о конкретном матче первого тура, но практически обо всей карьере арбитра.

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Результаты экспертизы не были обнародованы официально, но телеграм-канал «ЭкСпорт» утверждает, что рефери ни разу не обманул и честно ответил на все вопросы. «Таким образом, заинтересованности в положительном для «Сочи» и отрицательном для «Спартака» результате матча в РФС не увидели. О денежном вознаграждении не было даже разговоров», – подводит итог источник.

  • Матч завершился со счетом 2:2, «Сочи» забил оба мяча с пенальти.
  • Второй пенальти был назначен ошибочно – это официально признали в РФС.

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