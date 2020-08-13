Тренер предпочел сосредоточиться на следующем матче.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, готов ли увести команду с поля в случае предвзятого судейства.

– Леонид Федун сказал, что в случае продолжения травли со стороны судей «Спартак» покинет поле. Вы готовы увести команду?

Чемпионат России Есть версия, что судейство «Спартака» – месть Федуну за критику нефтяной сделки. Что он наговорил? ЧАС НАЗАД

– Федун порой слишком эмоционален, но эмоции нашего владельца это совершенно нормально. Он любит наш клуб. Что-то неординарное должно было произойти, чтобы он так высказался. Разделяю его эмоции. Но мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг команды. Мы делаем свое дело. Прелесть этой работы состоит в том, чтобы быстро переключаться от игры к игре, особенно при таком плотном графике, – цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

После результативной ошибки судьи в матче против «Сочи» владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата России. Затем он отказался от радикальных мер.

Матч с «Сочи» завершился ничьей (2:2).

Есть версия, что судейство «Спартака» – месть Федуну за критику нефтяной сделки. Что он наговорил?

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Чемпионат России «В случае продолжения судейской травли мы покинем поле». Официальное заявление Федуна ВЧЕРА В 10:30