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«Федун слишком эмоционален». Тедеско – об обещании увести команду с поля

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

Тренер предпочел сосредоточиться на следующем матче.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, готов ли увести команду с поля в случае предвзятого судейства.

– Леонид Федун сказал, что в случае продолжения травли со стороны судей «Спартак» покинет поле. Вы готовы увести команду?

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Есть версия, что судейство «Спартака» – месть Федуну за критику нефтяной сделки. Что он наговорил?

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– Федун порой слишком эмоционален, но эмоции нашего владельца это совершенно нормально. Он любит наш клуб. Что-то неординарное должно было произойти, чтобы он так высказался. Разделяю его эмоции. Но мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг команды. Мы делаем свое дело. Прелесть этой работы состоит в том, чтобы быстро переключаться от игры к игре, особенно при таком плотном графике, – цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

  • После результативной ошибки судьи в матче против «Сочи» владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата России. Затем он отказался от радикальных мер.
  • Матч с «Сочи» завершился ничьей (2:2).

Есть версия, что судейство «Спартака» – месть Федуну за критику нефтяной сделки. Что он наговорил?

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