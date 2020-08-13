Легенда сине-бело-голубых возвращается в Санкт-Петербург.

Бывший футболист «Зенита» Александр Анюков войдет в штаб главного тренера санкт-петербургской команды Сергея Семака.

Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров». Анюков, завершивший карьеру игрока летом 2020-го, будет выполнять в «Зените» функции ассистента. На его приглашении в штаб настоял Семак.

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Анюков начнет работу в лагере сине-бело-голубых с 17 августа.

Александр выступал за «Зенит» в 2005-2019 гг. и выиграл 5 чемпионатов России, а также одержал победы в Кубке УЕФА-2008 и Суперкубке УЕФА-2008.

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