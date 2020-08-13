Пришлось удалять пост.

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов опубликовал фото в инстаграме, после которого столкнулся с критикой.

19-летний узбекистанец показал покупки в магазинах Guссi и Louis Vuitton. Ряд болельщиков оставили под постом жесткие комментарии, упрекнув футболиста в том, что на данный момент он еще ничего не сделал для «Спартака», чтобы вести себя столь вызывающе.

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«Похоже, закончил парень уже», – высказался по теме бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин. После обрушившейся на него критики Урунов удалил пост.

Урунов перешел в «Спартак» летом этого года из «Уфы», красно-белые заплатили за его трансфер 1,5 млн евро.

По информации журналиста Вячеслава Короткина, Остон пока не получал зарплату в московском клубе – по всей видимости, он сделал несколько дорогих покупок на деньги, заработанные в Башкортостане.

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