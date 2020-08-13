Действительно, ну вообще не примечательное событие.

Новичок «Зенита» Деян Ловрен не смог вспомнить, что в 2017 году, выступая за «Ливерпуль», поучаствовал в разгроме московского «Спартака» со счетом 7:0.

Журналист Sport24 спросил у Ловрена, поделился ли он с партнерами по «Зениту» секретами, как обыграть «Спартак» со счетом 7:0. Однако хорват запамятовал, что принимал участие в том лигочемпионском матче.

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«7:0? Может быть, по сумме двух матчей было 7:0? В одном матче мы выиграли 7:0? Да ну! Правда? Хорошо. Правда, я не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно», – сказал Деян.

Матч «Ливерпуль» – «Спартак» состоялся 6 декабря 2017 года, Ловрен провел на поле 60 минут.

В московском матче команды сыграли вничью 1:1.

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