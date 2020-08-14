«Рубин» подписал полузащитника сборной Южной Кореи Хван Имбома

Хван Ин Бом
Фото: Getty Images
Футболиста выкупили у «Ванкувера» за 2,5 млн евро.
Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Хван Инбом перешел в «Рубин».
Как сообщается на официальном сайте казанского клуба, с игроком был подписан трехлетний контракт. Хван Инбом будет выступать за «Рубин» под шестым номером.
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- «Рубин» заплатит за 23-летнего футболиста из Южной Кореи 2,5 млн евро.
- Хван выступал за «Ванкувер Уайткэпс» с января 2019 года. В 36 матчах MLS он забил три гола и отдал три ассиста.
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