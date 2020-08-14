После этого прецедента для железнодорожников было принципиально одержать победу над «Рубином».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как в команде отреагировали на вечеринку нескольких футболистов с алкоголем и кальяном за два дня до игры с «Рубином» в рамках РПЛ.

– Недавно в сеть попало видео из ночного клуба, в котором были игроки «Локомотива». Раньше, поведение молодых футболистов, в том числе вне поля, контролировали ветераны команды. Был какой-то разговор после случившегося?

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– После случившегося мы собрались все вместе, здесь, в этой комнате в Баковке. Только командой. Тренеров не было. Мы посидели, поговорили... Понимаете, такое может случиться с каждым. Не с алкоголем, так с кальяном. Какая-то девочка узнает, что ты футболист, начнет снимать тебя на камеру и выложит в социальные сети. От этого никто не застрахован.

Мы понимали, какое на нас давление, плюс еще встреча с болельщиками только прошла. А тут такое. Мы друг друга все вместе поддержали, когда разговаривали. Пришли к тому, что единственный выход из ситуации – поехать и выиграть у «Рубина». Чтобы немного все утихло, – цитирует Баринова Sport24.

«Локомотив» выиграл у «Рубина» со счетом 2:0.

Вечеринка, о которой идет речь, была устроена в честь дня рождения девушки игрока «Локо» Владислава Игнатьева. На тусовке были замечены один из братьев Миранчуков и Станислав Магкеев в компании бывшей супруги Александра Кержакова – Миланы Тюльпановой. Магкеев был сильно пьян.

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