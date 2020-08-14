Остон только-только переехал в Москву, а на него уже сочиняют пародии. Популярность!

Бразильский защитник «Спартака» Айртон спародировал новичка красно-белых Остона Урунова. 13 августа Урунов опубликовал в инстаграме фото дорогих покупок из Guссi и Louis Vuitton, а после обрушившейся на него критики удалил пост.

14 августа в соцсетях появилось фото Айртона с большим количеством сумок Louis Vuitton и с пятитысячными купюрами в руках.

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Урунов перешел в «Спартак» летом этого года из «Уфы», красно-белые заплатили за его трансфер 1,5 млн евро.

Остон пока не получал зарплату в московском клубе – по всей видимости, он сделал несколько дорогих покупок на деньги, заработанные в Башкортостане.

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