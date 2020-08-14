Женщина считает, что к болельщикам красно-белых все вернется бумерангом.

Мать главного арбитра Василия Казарцева Зинаида рассказала о реакции болельщиков после матча первого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи».

«Как только закончился матч, мне сразу стали писать ВКонтакте: «Ваш сын – негодяй», «Купите очки своему сынуле», разные оскорбительные видео и все такое подобное.

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Я все равно страничку не закрыла. Я все равно это все читаю, проглатываю, но никому не отвечаю. Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности. Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали – бог им судья. Бумеранг в нашей жизни еще никто не отменял. Все зло, которое из них выплескивается, не пойдет им на пользу.

Но хороших людей в нашей стране все равно больше. После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала.

[Оскорбительное видео] одно, например, такое [прислали]. Не знаю, откуда они это взяли, правда. Якобы сидят в комнате после матча три судьи, главный и два боковых, и что-то распивают. И вдруг открывается дверь, входит Лаврентий Берия и говорит: «Кто сегодня судил матч?» Встает один: «Я был главным арбитром». – «Где твой свисток?» – «Вот он». – «Ну вот и засунь свой свисток себе в… – ну, вы знаете, в какое место. – Потому что ваша попа думает лучше, чем голова».

В общем, все очень неприятно. И что самое обидное, что все судьи ошибаются. Это же всего лишь спортивная игра, всего лишь футбол. Это ведь не что-то такое, за что нужно судить и вызывать на полиграф. Вася до сих пор говорит, что видит в этом эпизоде пенальти. Не было у него никакой предвзятости ни в сторону одной команды, ни в сторону другой. Он всегда судит честно», – сказала Зинаида Казарцева в интервью «Фонтанке».

На последней минуте матча «Спартак» – «Сочи» судья Казарцев увидел нарушение в контакте Анатолия Немченко и защитника Самуэля Жиго в штрафной. Он после подсказки ВАР назначил пенальти, с которого кубанский клуб сравнял счет и отобрал очки у красно-белых – 2:2.

В РФС признали ошибку Казарцева при назначении второго 11-метрового, арбитра шесть часов проверяли на полиграфе.

Есть версия, что судейство «Спартака» – месть Федуну за критику нефтяной сделки. Что он наговорил?

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