Доменико Тедеско, «Спартак»
Фото: From Official Website
Но не коронавирус.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пропустит матч второго тура Тинькофф Чемпионата России против грозненского «Ахмата».
Источники «Спорт-Экспресса» уточнили, что официальная причина отсутствия немецкого специалиста – недомогание. О диагнозе и серьезности заболевания пока не сообщается.
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Инсайдер «СЭ» Вячеслав Короткин со ссылкой на других журналистов написал в телеграм-канале: «На мероприятии для СМИ вчера (13 августа) Тедди (Тедеско – Eurosport.ru) выглядел хворым, приболевшим».
Генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов отказался от ответа на вопрос, что с Тедеско. «После игры все скажу», – цитирует Газизова журналист Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольный Биги».
Sport24 уточнил, что немец не подхватил коронавирусную инфекцию. По информации сайта, Тедеско сдал отрицательный тест на COVID-19.
Руководить «Спартаком» в матче с «Ахматом» будет помощник главного тренера Андреас Хинкель. Он уже возглавлял красно-белых на время дисквалификации Доменико в конце чемпионата России-2019/20.
- Тедеско подписал двухлетнее соглашение с красно-белыми в октябре 2019 года.
- В первом матче сезона «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» после двух пенальти, назначенных судьей Василием Казарцевым, – 2:2.
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