Но не коронавирус.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пропустит матч второго тура Тинькофф Чемпионата России против грозненского «Ахмата».

Источники «Спорт-Экспресса» уточнили, что официальная причина отсутствия немецкого специалиста – недомогание. О диагнозе и серьезности заболевания пока не сообщается.

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Инсайдер «СЭ» Вячеслав Короткин со ссылкой на других журналистов написал в телеграм-канале: «На мероприятии для СМИ вчера (13 августа) Тедди (Тедеско – Eurosport.ru) выглядел хворым, приболевшим».

Генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов отказался от ответа на вопрос, что с Тедеско. «После игры все скажу», – цитирует Газизова журналист Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Sport24 уточнил, что немец не подхватил коронавирусную инфекцию. По информации сайта, Тедеско сдал отрицательный тест на COVID-19.

Руководить «Спартаком» в матче с «Ахматом» будет помощник главного тренера Андреас Хинкель. Он уже возглавлял красно-белых на время дисквалификации Доменико в конце чемпионата России-2019/20.

Тедеско подписал двухлетнее соглашение с красно-белыми в октябре 2019 года.

В первом матче сезона «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» после двух пенальти, назначенных судьей Василием Казарцевым, – 2:2.

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