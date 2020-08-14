Леонид Федун, наверное, пару раз порывался увести команду с поля.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» на «Открытие Арене» принимал грозненский «Ахмат».

На 17-й минуте Джордан Ларссон промчался по правому полуфлангу, вбежал в штрафную и со второй попытки проткнул мяч в сетку. Но это же «Спартак», и ему нельзя так просто засчитывать голы, поэтому судья Евгений Турбин после консультации ВАР отменил банку Ларссона за игру рукой.

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В середине первого тайма Георгий Джикия подрезал передачу головой в ворота, но лайнсмен даже не обратился за видеоповтором – офсайд капитана «Спартака» был очевидным. На 51-й минуте Антон Швец привез пенальти в борьбе с Самуэлем Жиго на стандарте, и Ларссон уверенно развел мяч и голкипера по разным углам.

К часу игры защитник «Ахмата» Зоран Нижич получил мячом по голове после мощного удара Александра Соболева с близкого расстояния и потерял сознание. На 69-й Эсекиэль Понсе замкнул скидку Соболева из вратарской, а на 77-й Максим Ненахов досрочно покинул поле за две желтые карточки.

2:0 – «Спартак» снова с приключениями победил «Ахмат» и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги.

В следующем туре чемпионата России московский клуб на выезде сыграет с «Уфой». Матч состоится 19 августа и начнется в 16:00 по столичному времени.

Новичок красно-белых Александр Кокорин пропустил вторую игру подряд и пока не дебютировал за команду.

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