Первая реакция топ-спортсмена на протесты в Минске и других городах РБ.

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин заявил о приостановке карьеры в сборной Белоруссии.

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому ответ пишу также здесь.

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Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», – написал Шкурин в инстаграме.

«Я как гражданин Белоруссии солидарен с Ильей. Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе – он же не преступление совершил. Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране. Да и нельзя уже молчать, хватит нам всем бояться», – добавил агент футболиста Валерий Исаев в интервью Sport24.

В Белоруссии проходят массовые акции протеста против итогов президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов и избрался на шестой срок.

Шкурин перешел в ЦСКА из «Энергетика-БГУ» транзитом через «Динамо-Брест» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила 595 тысяч долларов.

20-летний нападающий лишь в марте 2020-го получил вызов в первую сборную Белоруссии и пока не провел за главную команду ни одного матча.

Отменены 2 минских матча чемпионата Белоруссии – возможно, из-за политической обстановки в стране

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