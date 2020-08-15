Илья Шкурин, ЦСКА – «Урал»
Фото: Getty Images
Первая реакция топ-спортсмена на протесты в Минске и других городах РБ.
Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин заявил о приостановке карьеры в сборной Белоруссии.
«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому ответ пишу также здесь.
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Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», – написал Шкурин в инстаграме.
«Я как гражданин Белоруссии солидарен с Ильей. Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе – он же не преступление совершил. Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране. Да и нельзя уже молчать, хватит нам всем бояться», – добавил агент футболиста Валерий Исаев в интервью Sport24.
- В Белоруссии проходят массовые акции протеста против итогов президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов и избрался на шестой срок.
- Шкурин перешел в ЦСКА из «Энергетика-БГУ» транзитом через «Динамо-Брест» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила 595 тысяч долларов.
- 20-летний нападающий лишь в марте 2020-го получил вызов в первую сборную Белоруссии и пока не провел за главную команду ни одного матча.
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