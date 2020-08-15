Элитные гости на элитном матче элитной лиги.

Серебряный и бронзовый призеры чемпионата России-2019/20 «Локомотив» и «Краснодар» сошлись уже во втором туре нового сезона.

Суперматч не ушел от внимания суперчемпиона: обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пришел на игру и смотрел ее бок о бок с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Компанию им составили исполнительный директор Тинькофф РПЛ Сергей Чебан и экс-футболист Дмитрий Булыкин.

Трансферы Виллиан в «Арсенале», Вертонген в Португалии, вратарь из ФНЛ в «Зените» за 2 млн евро. Трансферы дня ДЕНЬ НАЗАД

«Локомотив» взял первый тайм благодаря голу Алексея Миранчука.

Хабиб выиграл все 28 боев в карьере. Осенью он будет защищать пояс в поединке с Джастином Гэтжи.

«Если Сен-Пьер согласится, бой будет». Хабиб – о безработице в Дагестане и протестах в Белоруссии

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат России Баринов о вечеринке с пьяным Магкеевым: «Может случиться с каждым. Не с алкоголем, так с кальяном» ВЧЕРА В 15:40