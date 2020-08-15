Хабиб Нурмагомедов с болельщицей
Фото: Getty Images
Элитные гости на элитном матче элитной лиги.
Серебряный и бронзовый призеры чемпионата России-2019/20 «Локомотив» и «Краснодар» сошлись уже во втором туре нового сезона.
Суперматч не ушел от внимания суперчемпиона: обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пришел на игру и смотрел ее бок о бок с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Компанию им составили исполнительный директор Тинькофф РПЛ Сергей Чебан и экс-футболист Дмитрий Булыкин.
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ДЕНЬ НАЗАД
- «Локомотив» взял первый тайм благодаря голу Алексея Миранчука.
- Хабиб выиграл все 28 боев в карьере. Осенью он будет защищать пояс в поединке с Джастином Гэтжи.
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