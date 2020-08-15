Белорус Шкурин забил победный мяч «Тамбову», трибуны ЦСКА проскандировали «Жыве Беларусь!»

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победу с 80% голосов одержал Лукашенко. Люди считают, что результаты были сфальсифицированы; всю страну охватили протесты, которые в первые дни подавлялись силовиками. Есть погибшие.