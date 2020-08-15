Белорус Шкурин забил победный мяч «Тамбову», трибуны ЦСКА проскандировали «Жыве Беларусь!»

Фанаты ЦСКА
Фото: Getty Images
Для Ильи Шкурина это первый гол в Тинькофф РПЛ.
ЦСКА в матче второго тура чемпионата России обыграл на своем поле «Тамбов» со счетом 2:1.
Победный мяч забил белорусский нападающий армейцев Илья Шкурин. Перед игрой он пообещал не выступать за национальную сборную страны, пока ее президентом является Александр Лукашенко.
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- ЦСКА начал сезон с двух побед подряд.
- 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победу с 80% голосов одержал Лукашенко. Люди считают, что результаты были сфальсифицированы; всю страну охватили протесты, которые в первые дни подавлялись силовиками. Есть погибшие.
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