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Белорус Шкурин забил победный мяч «Тамбову», трибуны ЦСКА проскандировали «Жыве Беларусь!»

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Фанаты ЦСКА

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Для Ильи Шкурина это первый гол в Тинькофф РПЛ.

ЦСКА в матче второго тура чемпионата России обыграл на своем поле «Тамбов» со счетом 2:1.

Победный мяч забил белорусский нападающий армейцев Илья Шкурин. Перед игрой он пообещал не выступать за национальную сборную страны, пока ее президентом является Александр Лукашенко.

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  • 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победу с 80% голосов одержал Лукашенко. Люди считают, что результаты были сфальсифицированы; всю страну охватили протесты, которые в первые дни подавлялись силовиками. Есть погибшие.

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