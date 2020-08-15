По новым правилам подобная рука – это не 11-метровый.

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что Павел Кукуян ошибочно поставил пенальти в матче «Ростов» – «Зенит» (0:2).

«По новым правилам 11-метровый в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку «Ростова», а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания мяча в рукав мяч бы отлетел в кисть, то нужно продолжать игру. Но нужно, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и болельщикам», – цитирует Федотова «Чемпионат».

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Пенальти, назначенный Кукуяном, привел к голу в ворота желто-синих в исполнении Сердара Азмуна. Он стал победным.

«Зенит» после двух туров Тинькофф РПЛ набрал шесть очков, «Ростов» – три.

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