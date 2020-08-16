Артем Дзюба
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Прогноз положительный, но пока не максимально точный.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о восстановлении нападающего Артема Дзюбы, который пропустил матч второго тура чемпионата России против «Ростова».
«У Дзюбы небольшое повреждение. Надеюсь, что он вернется в строй к матчу с ЦСКА», – цитирует Медведева ТАСС.
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- «Зенит» выиграл у «Ростова» со счетом 2:0, мячи забили Сердар Азмун и Деян Ловрен.
- По информации медиа, 31-летний Дзюба не полетел в Ростов из-за спазма мышц спины.
- Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 19 августа. Обе команды набрали 6 очков из 6.
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