Прогноз положительный, но пока не максимально точный.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о восстановлении нападающего Артема Дзюбы, который пропустил матч второго тура чемпионата России против «Ростова».

«У Дзюбы небольшое повреждение. Надеюсь, что он вернется в строй к матчу с ЦСКА», – цитирует Медведева ТАСС.

Чемпионат России Русские судьи снова зажигают: не заметили офсайд при голе Дзюбы, не дали пенальти в ворота «Локо» 11/08/2020 В 20:19

«Зенит» выиграл у «Ростова» со счетом 2:0, мячи забили Сердар Азмун и Деян Ловрен.

По информации медиа, 31-летний Дзюба не полетел в Ростов из-за спазма мышц спины.

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 19 августа. Обе команды набрали 6 очков из 6.

«Не уверен, что мы выиграли так крупно». Ловрен забыл о победе над «Спартаком» со счетом 7:0

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России Прядкин объяснил вручение бомбардирского приза Азмуну и Дзюбе в обход регламента 04/08/2020 В 05:45