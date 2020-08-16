Легенды из разных видов спорта пересеклись на «РЖД Арене».

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от общения с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, в компании которого он смотрел матч второго тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» – «Краснодар».

«Матч «Локомотив» – «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлен тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата!» – написал 56-летний Черчесов, выложив совместные фото и видео.

Чемпионат России Хабиб посмотрел матч «Локомотив» – «Краснодар» в компании Черчесова 16 ЧАСОВ НАЗАД

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Локо», автором единственного гола стал Алексей Миранчук.

Хабиб выиграл все 28 боев в карьере. Осенью он будет защищать пояс в поединке с Джастином Гэтжи.

«Если Сен-Пьер согласится, бой будет». Хабиб – о безработице в Дагестане и протестах в Белоруссии

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства «Конечно, переживаю. Говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда». Хабиб – о смерти отца ВЧЕРА В 10:36