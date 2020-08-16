Станислав Черчесов и Хабиб Нурмагомедов
Фото: Instagram
Легенды из разных видов спорта пересеклись на «РЖД Арене».
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от общения с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, в компании которого он смотрел матч второго тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» – «Краснодар».
«Матч «Локомотив» – «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлен тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата!» – написал 56-летний Черчесов, выложив совместные фото и видео.
Хабиб посмотрел матч «Локомотив» – «Краснодар» в компании Черчесова
- Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Локо», автором единственного гола стал Алексей Миранчук.
- Хабиб выиграл все 28 боев в карьере. Осенью он будет защищать пояс в поединке с Джастином Гэтжи.
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