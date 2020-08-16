Алексей Миранчук
Фото: Getty Images
Если посмотреть на таблицу Серии А – этот вариант лучше, чем «Милан».
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту».
По информации Sport Mediaset, встреча представителей двух клубов состоится в начале недели, 17 августа. Сообщается, что стороны будут обсуждать последние детали будущего трансфера. Источник назвал и сумму трансфера – 15 миллионов евро без учета бонусов.
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- В летнее трансферное окно 24-летним Миранчуком также интересовался «Милан».
- В чемпионате России-2020/21 Алексей забил два мяча в двух играх.
- «Аталанта» заняла третье место в Серии А-2019/20 и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
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