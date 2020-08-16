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Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии

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Бело-красно-белый флаг на протестах в Минске

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

Флаг не запрещен в России и не считается экстремистским.

Фанат ЦСКА получил 15 суток административного ареста за то, что принес на матч против «Тамбова» бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии.

О произошедшем сообщает телеграм-канал OFNEWS со ссылкой на болельщика ЦСКА Евгения.

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«Парня, который вчера флаг вывесил, закрыли на 15 суток. Кто-то смог доказать, что не кричал ничего, и отпустили без претензий. У остальных суд 9 сентября», – написал фанат.

Всего задержали около 15 человек, которые скандировали лозунг «Жыве Беларусь», популярный у белорусских демонстрантов. В распоряжении телеграм-канала есть фото протокола одного из задержанных. Вменяют проведение публичного мероприятия, не предусмотренное регламентом официального соревнования.

  • Болельщики зарядили лозунг после гола белорусского игрока Ильи Шкурина, который отказался выступать за сборную Белоруссии, пока страной правит Александр Лукашенко.
  • Бело-красно-белый флаг не запрещен на территории России и не считается экстремистским.
  • На протяжении недели в Белоруссии идут протесты против результатов выборов, которые, по официальным данным ЦИК, выиграл Лукашенко.

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