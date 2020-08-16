Бело-красно-белый флаг на протестах в Минске

Флаг не запрещен в России и не считается экстремистским.

Фанат ЦСКА получил 15 суток административного ареста за то, что принес на матч против «Тамбова» бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии.

О произошедшем сообщает телеграм-канал OFNEWS со ссылкой на болельщика ЦСКА Евгения.

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«Парня, который вчера флаг вывесил, закрыли на 15 суток. Кто-то смог доказать, что не кричал ничего, и отпустили без претензий. У остальных суд 9 сентября», – написал фанат.

Всего задержали около 15 человек, которые скандировали лозунг «Жыве Беларусь», популярный у белорусских демонстрантов. В распоряжении телеграм-канала есть фото протокола одного из задержанных. Вменяют проведение публичного мероприятия, не предусмотренное регламентом официального соревнования.

Болельщики зарядили лозунг после гола белорусского игрока Ильи Шкурина, который отказался выступать за сборную Белоруссии, пока страной правит Александр Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг не запрещен на территории России и не считается экстремистским.

На протяжении недели в Белоруссии идут протесты против результатов выборов, которые, по официальным данным ЦИК, выиграл Лукашенко.

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