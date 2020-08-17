Александр Кокорин
Фото: From Official Website
Скорее всего, Александр восстановится к «Ротору».
Сроки восстановления нападающего «Спартака» Александра Кокорина и его дебюта за новый клуб затягиваются.
По информации Bobsoccer, пропустивший два первых тура форвард точно не выйдет на поле в следующем матче с «Уфой», так как игра состоится на искусственном покрытии. Врачи не рекомендуют Александру играть на таком газоне из-за слабых коленей.
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Участие игрока во встрече четвертого тура с «Локомотивом» также находится под вопросом.
- В пятом туре красно-белые сыграют с «Ротором», матч назначен на 26 августа.
- В первых двух турах «Спартак» набрал четыре очка.
- 29-летний Кокорин перешел в «Спартак» в межсезонье-2020 на правах свободного агента, ранее права на него принадлежали «Зениту».
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