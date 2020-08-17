Еще одна покупка красно-зеленых для Николича.

«Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Бордо» Франсуа Камано.

О подписании долгосрочного контракта сообщается на официальном сайте клуба. 24-летний футболист из Гвинеи выбрал 25-й номер. Сумма трансфера не называется – RMC Sport оценивает переход в 5,5 млн евро.

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«Я очень доволен переходом в «Локомотив». Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать «Локомотиву», – прокомментировал игрок.

В «Бордо» Камано забил 30 мячей и отдал 14 ассистов, проведя 139 матчей.

В 2013-м дебютировал за сборную Гвинеи.

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