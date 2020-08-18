Неоправданная жесткость.

Эхо белорусских протестов в весьма интересной форме докатилось до РПЛ. Полтора десятков фанатов ЦСКА были задержаны после матча с «Тамбовом» из-за кричалок в поддержку оппозиции соседней страны.

С виду все было довольно безобидно: после победного гола белоруса Ильи Шкурина в ворота «Тамбова» началось скандирование «Жыве Беларусь»

Чемпионат России Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии ВЧЕРА В 13:55

А также на трибунах появился бело-красно-белый флаг, который также является одним из символов протеста.

Этого хватило, что задержать болельщиков и инкриминировать им статью 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), что влечет за собой штраф и запрет на посещение стадионов.

«Всем инкриминируют одно и то же, все под копирку. – рассказал Eurosport.ru адвокат правозащитного объединения «Агора» Леонид Соловьев, который представляет интересы фанатов. – При задержании сотрудники полиции вели себя в целом нормально, за исключением нескольких случаев попыток досмотреть личные вещи (никто в итоге не дал). Освободили всех через 3-4 часа». По информации об одном задержанном на 15 суток фанате Соловьев рассказал следующее: «Ко мне он не обращался, так что не могу ничего сказать», но при этом утвердительно ответив на вопрос, сообщали ли ему об этом факте других задержанные.

«Главная претензия – полицейские считают флаг символом белорусских оппозиционеров, то есть считают эти кричалки и флаг – публичным мероприятием, запрещенным на стадионах.

По поводу законодательства: действительно, публичные мероприятия запрещены на соревнованиях, но в условиях тотального запрета высказываться такие безобидные формы выражения мнений абсолютно допустимы согласно Конституции.

Мы будем надеяться, что в суде дело прекратят за малозначительностью, или по крайней мере не будут запрещать посещение мероприятий».

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец также не особо понимает причину заводить административное дело:

– У нас есть правила поведения на стадионе, которые утверждаются Правительством РФ – они есть в том числе на сайте РФС. Там как раз и сказано, что можно делать и демонстрировать болельщикам, а что нет.

Но, если честно, при просмотре этих правил я не смог понять за что болельщики были задержаны – там запрещены выкрики и демонстрация баннеров, которые нарушают или оскорбляют права других лиц, являются нацистской символикой или любой другой, запрещенной на территории РФ.

Я нигде не нашел, что демонстрация флага другого государства или выкрики как «Жыве Беларусь» – что-то запрещенное или оскорбительное.

Демонстрация иностранных флагов - вообще нормальная практика. Так же очень часто делают фанаты, чтобы поддержать игроков-иностранцев из своей команды.

– Но это же не официальный флаг страны.

– Да, но при этом он не запрещен. Если ты вывешиваешь флаг нацистской Германии – это запрещенный символ. А так, у нас же часто можно увидеть на трибунах имперский флаг (черно-желтый-белый) – тоже ведь не запрещены.

Фанаты московского ЦСКА Фото: Getty Images

Так что, я не понимаю, что было нарушено. Единственное, есть общие правила ФИФА/УЕФА, что спорт и политика должны быть разъединены. Но с другой стороны, считать ли это причиной, чтобы задерживать и штрафовать людей – не уверен.

– Если судить по российской практике, что ждет фанатов в суде? Будет ли крупный штраф или все закончится незначительным наказанием?

– Сложно сказать, таких дел у нас еще не было. Всегда был какой-то оскорбительный аспект. А я не вижу, что в ситуации с фанатами ЦСКА было оскорбительного. По практике: если ты уже ранее привлекался по этой статье, то тебя точно ждет штраф. Какой – не могу сказать.

Пресс-служба РПЛ не смогла дать комментарий по теме. Пресс-службы ПФК ЦСКА и ГУ МВД по г. Москве на момент публикации не ответили на запрос Eurosport.ru.

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