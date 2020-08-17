Мальчик в футболке Лионеля Месси из «Барселоны», Азербайджан
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Возможно, Анатолий так реагирует на любую футбольную новость.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков пошутил по поводу трансфера капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
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Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», – заявил Мещеряков «Р-Спорту».
В январе 2020 года босс «Локо» точно так же отреагировал на вопрос о возможном переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Кокорин? Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду», – ответил топ-менеджер в интервью Sport24.
- Анатолий Мещеряков возглавил совет директоров «Локомотива» в марте 2016 года. Также он работает вице-президентом «Российских железных дорог» и руководит баскетбольным «Локомотивом-Кубанью» из Краснодара.
- Лионель Месси раздумывает над уходом из «Барселоны», контракт 33-летнего аргентинца подходит к концу летом 2021 года.
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