Отъезд в Европу все ближе.

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал будущее 24-летнего игрока.

«Последнее время в медийном пространстве публикуется много фейков, нездоровых и воспаленных фантазий, связанных с продолжением карьеры моего клиента – Алексея Миранчука. Как агент футболиста призываю журналистов вести себя более профессионально и публиковать проверенную и достоверную информацию, пользоваться только официальными источниками.

Чемпионат России Sport Mediaset: «Аталанта» купит Миранчука за 15 миллионов евро ВЧЕРА В 12:18

На данный момент есть только факт того, что «Аталанта» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение «Аталанты» и принять то или иное решение.

На сегодня Леша – игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», – заявил Шпинев «Чемпионату».

В воскресенье, 16 августа, Sport Mediaset сообщил , что «Аталанта» предложила за Миранчука 15 миллионов евро плюс бонусы.

Инсайдер «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин уточнил, что сам Алексей не хочет в Бергамо и ждет предложений от «Милана» или «Ювентуса».

Кикнадзе – о трансфере Миранчука в Европу: «Есть два варианта, которые бы устроили всех»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат России Гендиректор «Локо»: «Милан» предлагал аренду и выкуп Миранчука, но сумма интереса не представляла» 06/03/2020 В 09:57