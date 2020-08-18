Арбитр уходит в вынужденный отпуск.

Судьи Василий Казарцев и Алексей Еськов успешно прошли полиграф по итогам работы на матче первого тура чемпионата России «Спартак» – «Сочи».

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», – цитирует Sports.ru генерального секретаря РФС Александра Алаева.

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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов на правах пострадавшей стороны прокомментировал случившееся «Чемпионату». «Проверка на полиграфе не выявила ничего подозрительного? Мы ничего плохого и не подозревали. Речь шла только о профессиональных качествах», – заявил он.

Матч завершился со счетом 2:2, сочинцы забили оба мяча с пенальти.

Официально признано, что второй пенальти был назначен ошибочно.

Есть версия, что судейство «Спартака» – месть Федуну за критику нефтяной сделки. Что он наговорил?

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