Деян Ловрен и Мохамед Салах
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Он шутит или все-таки есть какие-то предпосылки?
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о дружбе с экс-одноклубником по «Ливерпулю» Мохамедом Салахом и предположил, что тот может перейти в петербургский клуб через некоторое время.
– Скучаю по нему. Он мой хороший друг. Мы постоянно на связи. Надеюсь, навечно.
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– Как начался ваш броманс? Это было что-то особенное?
– Ничего особенного. Все началось естественно. Мы хорошо общались в первые его дни в Ливерпуле. Затем был наш первый кофе. Да, именно все так и началось – с кофе! «Пойдем, выпьем кофе», «Давай встретимся перед выездным матчем, поедем в аэропорт вместе». Все начиналось так. Очень просто, но честно. Считаю, что в дружбе всегда нужно быть честным.
– Есть шанс, что вы привезете его в Петербург?
– Сначала я попытаюсь вывезти его в Хорватию. Сначала в Хорватию, а уже потом в Петербург!
– Я имел в виду в «Зенит».
– А, в «Зенит»? Думаю, он еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Мо в отличной физической форме. Но через пару лет – почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро, – цитирует 31-летнего Ловрена Sport24.
- Хорватский защитник перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно.
- Во втором туре Ловрен забил дебютный мяч в ворота «Ростова», «Зенит» выиграл со счетом 2:0.
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