Он шутит или все-таки есть какие-то предпосылки?

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о дружбе с экс-одноклубником по «Ливерпулю» Мохамедом Салахом и предположил, что тот может перейти в петербургский клуб через некоторое время.

– Скучаю по нему. Он мой хороший друг. Мы постоянно на связи. Надеюсь, навечно.

Чемпионат России «Не уверен, что мы выиграли так крупно». Ловрен забыл о победе над «Спартаком» со счетом 7:0 13/08/2020 В 20:49

– Как начался ваш броманс? Это было что-то особенное?

– Ничего особенного. Все началось естественно. Мы хорошо общались в первые его дни в Ливерпуле. Затем был наш первый кофе. Да, именно все так и началось – с кофе! «Пойдем, выпьем кофе», «Давай встретимся перед выездным матчем, поедем в аэропорт вместе». Все начиналось так. Очень просто, но честно. Считаю, что в дружбе всегда нужно быть честным.

– Есть шанс, что вы привезете его в Петербург?

– Сначала я попытаюсь вывезти его в Хорватию. Сначала в Хорватию, а уже потом в Петербург!

– Я имел в виду в «Зенит».

– А, в «Зенит»? Думаю, он еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Мо в отличной физической форме. Но через пару лет – почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро, – цитирует 31-летнего Ловрена Sport24.

Хорватский защитник перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Во втором туре Ловрен забил дебютный мяч в ворота «Ростова», «Зенит» выиграл со счетом 2:0.

Гендиректор «Зенита» рассказал, успеет ли Дзюба восстановиться к ЦСКА

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России «Влюблен в этот красивый город». Ловрен прогулялся по Петербургу 12/08/2020 В 21:27