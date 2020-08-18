Федор Смолов
Фото: Getty Images
После Испании в «Локомотиве» как-то не очень.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов намерен перейти в заграничный клуб.
По информации MetaRatings, 30-летний футболист ведет переговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США. Вариант с MLS наименее приоритетен из-за визовых и логистических сложностей в разгар пандемии коронавируса.
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- Конец сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды, но следующий сезон начал в «Локо».
- Турецкие медиа пишут об интересе к форварду со стороны «Фенербахче».
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