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MetaRatings: Смолов ведет переговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США

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Федор Смолов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 14 минут

После Испании в «Локомотиве» как-то не очень.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов намерен перейти в заграничный клуб.

По информации MetaRatings, 30-летний футболист ведет переговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США. Вариант с MLS наименее приоритетен из-за визовых и логистических сложностей в разгар пандемии коронавируса.

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  • Конец сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды, но следующий сезон начал в «Локо».
  • Турецкие медиа пишут об интересе к форварду со стороны «Фенербахче».

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