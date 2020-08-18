После Испании в «Локомотиве» как-то не очень.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов намерен перейти в заграничный клуб.

По информации MetaRatings, 30-летний футболист ведет переговоры с клубами из Турции, Нидерландов и США. Вариант с MLS наименее приоритетен из-за визовых и логистических сложностей в разгар пандемии коронавируса.

Чемпионат России El Caso: у Смолова в Испании украли часы за 300 тысяч евро 13/08/2020 В 07:31

Конец сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды, но следующий сезон начал в «Локо».

Турецкие медиа пишут об интересе к форварду со стороны «Фенербахче».

«Веду переговоры с Месси, он принял снижение зарплаты». Глава совдира «Локо» вновь шутит про Лео

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Футбол Помог ли судья «Зениту», как сыграл Ловрен. Главные вопросы по Суперкубку 07/08/2020 В 21:39