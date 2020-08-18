Суровые чеченские порядки.

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань вспомнил о периоде своих выступлений за грозненский «Ахмат».

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– Нет. Почему? Рамзан тоже часто приходил на тренировки. Просто с охраной (улыбается). Тренировка могла остановиться в любой момент. Все это прекрасно знали. Понятно, что он другого склада человек.

– Побаивались его?

– Побаивались не его, а охраны. Там такие ребята. Если приходили играть на бильярде, то все доставали оружие и клали на стол.

– В Грозном не страшно было жить? Или футболистов не трогают?

– Так мы жили в Кисловодске. В Грозный выезжали только за два дня на игру. Сыграли и вернулись в Кисловодск. А расстояние-то приличное – 450 км. Иногда даже самолетом летали по маршруту Грозный – Минеральные Воды, – приводит слова Диканя DynamoKiev.ua.

Дикань выступал за «Ахмат» в 2009-2010 гг.

В 2010-м Андрей перешел в «Спартак», где выступал на протяжении четырех сезонов.

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