Андрей Дикань
Фото: Getty Images
Суровые чеченские порядки.
Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань вспомнил о периоде своих выступлений за грозненский «Ахмат».
– Галицкий – полная противоположность Рамзану Кадырову?
Агент Миранчука: «Аталанта» и «Локомотив» ведут переговоры по трансферу на уровне первых лиц»
– Нет. Почему? Рамзан тоже часто приходил на тренировки. Просто с охраной (улыбается). Тренировка могла остановиться в любой момент. Все это прекрасно знали. Понятно, что он другого склада человек.
– Побаивались его?
– Побаивались не его, а охраны. Там такие ребята. Если приходили играть на бильярде, то все доставали оружие и клали на стол.
– В Грозном не страшно было жить? Или футболистов не трогают?
– Так мы жили в Кисловодске. В Грозный выезжали только за два дня на игру. Сыграли и вернулись в Кисловодск. А расстояние-то приличное – 450 км. Иногда даже самолетом летали по маршруту Грозный – Минеральные Воды, – приводит слова Диканя DynamoKiev.ua.
- Дикань выступал за «Ахмат» в 2009-2010 гг.
- В 2010-м Андрей перешел в «Спартак», где выступал на протяжении четырех сезонов.
«Спартак» забил «Ахмату» 4, но засчитали всего 2. Пенальти, удаление и потеря сознания – 🔥
Качай приложение Eurosport для iOS или Android