Игрок не исключает, что такое решение может быть принято в будущем.

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как в команде отнеслись к словам владельца Леонида Федуна о возможном снятии с чемпионата России.

«Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола.

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Полностью я ничего не исключаю. Решение – за президентом клуба. Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным. Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: «Что происходит, черт возьми?» Никто не понимал, почему со «Спартаком» делают такие вещи», – цитирует Ещенко «Советский спорт».

В первом туре Тинькофф РПЛ-2020/21 «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба мяча сочинцы забили после спорных одиннадцатиметровых.

В прошлом сезоне красно-белые неоднократно жаловались на судейство, в том числе после скандального поражения от «Зенита» в полуфинале Кубка России.

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