Значит, хорошо, что Артем так и не переехал в АПЛ?

Защитник-новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал об общении с нападающим клуба Артема Дзюбой и его достижениях в области лингвистики.

«Немного понимаю его. Даже когда Дзюба говорит речь перед началом матча. Он, конечно, пытается еще на английском говорить. Но его английский ужасен», – приводит слова Ловрена Sport24.

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«Зенит» объявил о трансфере Ловрена в конце июля. Контракт 31-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитан на три года.

В матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:0) Ловрен забил дебютный мяч за «Зенит».

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