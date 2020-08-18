Однако Даниэль Леви забраковал трансфер.

Хорватский футболист Лука Модрич рассказал, что в 2011 году был близок к переходу в лондонский «Челси».

«По окончании сезона-2010/11 мои агенты рассказали о желании «Челси» подписать меня. Я был открыт для возможного перехода, но тогда все произошло молниеносно. Сначала мы сели на частный самолет из Задара в Канны, где меня ждала команда менеджеров. Затем фургон с тонированными стеклами отвез нас в Ниццу. Там нас подобрали сотрудники службы безопасности Романа Абрамовича, которые посадили нас на катер и отвезли на яхту владельца «Челси».

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Все это было очень увлекательно. Около двадцати человек, которые оказались частью службы безопасности, встретили нас на лодке. Все было быстро и хорошо организовано. Как только мы расположились на одной из роскошных палуб, появился Абрамович. До этого я встречался с Абрамовичем только один раз. Я смотрел матч «Челси» – «Атлетико» на «Стэмфорд Бридж» и сидел рядом с его ложей. Там мы встретились и обменялись парой слов. Во время нашей встречи на Лазурном берегу он произвел впечатление расслабленного, несколько загадочного человека. Он сказал: «Мы знаем, что ты хороший игрок. Я хочу, чтобы ты подписал контракт с «Челси».

Я приехал на его яхту поговорить, поэтому было очевидно, что я хотел того же. У меня за спиной были три успешных сезона в «Тоттенхэме». Клуб был рядом с вершиной Премьер-лиги, а я наконец ощутил удовольствие от игры в Лиге чемпионов. Чувствовал, что пришло время для перехода, я хотел бороться за трофеи и выигрывать их. Я понимал, что этого не произойдет, если я останусь в «Тоттенхэме». Я хотел перейти в более амбициозный клуб.

«Как думаешь, «Тоттенхэм» будет против твоего перехода? Они будут сопротивляться?» – спросил Абрамович. «Думаю, переговоры будут тяжелыми», – ответил я, потому что знал, что у клубов плохие отношения. Мы допили напитки, и примерно через 20 минут Абрамович и его жена тактично удалились в свои комнаты. Прощаясь, он предложил расслабиться и искупаться, но мы поблагодарили его и ушли. Через 90 минут мы вернулись на побережье Ниццы. Мы немного погуляли по городу, а потом улетели обратно в Загреб. Встреча произвела на меня впечатление, но в глубине души я знал, что владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви не захочет об этом слышать», – написал Лука в книге «Лука Модрич. Автобиография».

В 2011 году Модрич перешел в мадридский «Реал», где выступает до сих пор.

В 2018 году Лука стал обладателем «Золотого мяча».

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