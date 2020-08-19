Бразилец крайне мотивирован на новые трофеи.

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о целях команды на сезон и заявил, что в петербургском клубе чувствует себя свободнее, чем в «Барселоне».

Слова 23-летнего бразильца приводит «Спорт-Экспресс».

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Об игре за сборную России

Мне нужно будет хорошо об этом подумать, обсудить со своей семьей. Знаю, что так сделал Марио Фернандес. Всякий раз, когда играем друг против друга, можем поболтать. Он хороший парень.

О разнице с «Барселоной»

Здесь я чувствую себя свободнее, у меня больше пространства и возможностей, чтобы забить гол, показать лучшее, на что способен. В конечном счете, больше желания играть в футбол – потому что меня постоянно мотивируют, верят в мои силы, я чувствую, что приношу пользу.

О целях «Зенита»

Сейчас мы должны повторить этот успех – и взять следующие три [трофея]! Надеюсь, в этом сезоне так и произойдет. Наша цель – выиграть наибольшее количество матчей и набрать максимум очков, чтобы снова взять золото. Разумеется, это сложно, мы прекрасно это понимаем, но по-другому чемпионами не становятся.

Думаю, с таким отличным подбором игроков у нас большие шансы на победу, но ни о чем нельзя говорить заранее. Потому что каждый матч сложен, все очень быстро может измениться, и нам нужно просто двигаться от игры к игре, чтобы затем, выполнив все задачи, уже задумываться о трофеях. Сейчас мы спокойны и сосредоточены – поэтому и результаты в нашу пользу.

Малком перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно 2019 года и получил травму в одном из первых матчей.

В составе клуба он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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