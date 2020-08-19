Будет ли ренессанс после июньского 0:4?

Центральный матч третьего тура чемпионата России состоится в Санкт-Петербурге – в гости к «Зениту» приедет ЦСКА, в предыдущей личной встрече потерпевший сокрушительное поражение.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Зенита» из-за дисквалификации, схваченной в матче против «Ростова», не сыграет центральный защитник Ярослав Ракицкий. По-прежнему непонятно, выйдет ли пропустивший предыдущую игру Артем Дзюба – его помощь, конечно, увеличивает шансы на успех «Петербурга».

Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

За ЦСКА на поле наверняка не выйдет Алан Дзагоев – полузащитник потянул заднюю поверхность бедра (никогда такого не было, и вот опять). С «Тамбовом» не играл и Федор Чалов.

Лицом к лицу

ЦСКА впервые за пять лет выиграл два стартовых матча чемпионата.

«Зенит» также идет без потерь.

Армейцы не выигрывали у петербуржцев с ноября 2018 года.

Последний матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Зенита».

История личных встреч – 68-41 в пользу москвичей.

Билеты

На 13:00 мск на официальном сайте «Зенита» билеты остаются в свободной продаже как на нижний ярус, так и на верхний: для петербуржцев успеть купить их и приехать на «Газпром Арену» после работы вполне реально.

Проход на стадион начнется в 18:00, за два часа до стартового свистка. Обязательно ношение медицинских масок и перчаток. Также представители «Зенита» по возможности просят приходить без личных вещей – это сэкономит время при процедуре досмотра.

«Газпром Арена» («Крестовский»), Санкт-Петербург, Россия Фото: Getty Images

Ориентировочные составы

«Зенит»: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Данила Прохин, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев – Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Малком – Сердар Азмун.

ЦСКА: Игорь Акинфеев – Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон – Марио Фернандес, Георгий Щенников – Константин Марадишвили, Иван Обляков – Никола Влашич, Константин Кучаев – Арнор Сигурдссон.

Ставки букмекеров

Победа «Зенита»: 1,80

Ничья: 3,68

Победа ЦСКА: 4,81

В победу ЦСКА аналитики откровенно не верят – даже ничью считают более вероятной. Также букмекеры считают, что матч получится результативным: ставка на 0:0 – большой риск. Наверняка потерь не будет при ставке на гол «Зенита» – Дзюба, Малком, Азмун и Дриусси (хотя бы один из них) точно не уйдут без забитого мяча.

Где смотреть

Федеральный телеканал «Матч ТВ» обошел центральный матч тура стороной – показывать его в 20:00 будут только на платном «Матч Премьер». Ты можешь поддержать Eurosport, читая текстовую трансляцию.

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